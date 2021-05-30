«Монако» поздравил Головина с днём рождения. Игроку исполнилось 25 лет

Сегодня, 30 мая, свой 25-й день рождения отмечает полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. Пресс-служба французского клуба поздравила футболиста, посвятив ему пост в клубном «Твиттере».
В поздравительной публикации «Монако» разместил видеонарезку ярких эпизодов с участием Александра.
«С днём рождения, Александр Головин», — написала пресс-служба «Монако», добавив эмодзи праздничного торта.
Александр Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера составила € 30 млн. В завершившемся сезоне-2020/2021 Александр провёл за монегасков 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал девять результативных передач. На данный момент игрок пребывает в расположении сборной России, с которой готовится к Евро-2020.
- 30 мая 2021
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