«Милан» хочет подписать Де Пауля, которым интересовался «Зенит»

«Милан» готовит предложение по полузащитнику «Удинезе» Родриго Де Паулю, сообщает Football Italia.

Россонери ищут замену Хакану Чалханоглу, который, по всей видимости, покинет итальянский клуб. «Милан» хочет обменять Йенса Петтера Хауге на Де Пауля с доплатой. Однако сейчас в гонке за аргентинца лидирует мадридский «Атлетико». «Удинезе» хочет продать плеймейкера за € 40 млн.

Напомним, осенью прошлого года приобрести Де Пауля пытался «Зенит». Сине-бело-голубые якобы сделали улучшенное предложение по аргентинскому футболисту в размере € 30 млн, однако итальянский клуб оно не устроило. «Удинезе» требовал за игрока € 40 млн. Футболистом также интересовался «Ливерпуль».

Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» перешёл в 2016 году из «Валенсии», сумма трансфера составила € 3 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.