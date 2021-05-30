«Судьба клуба решилась в кабинетах, а не на поле». «Тамбов» опубликовал прощальное письмо

Пресс-служба «Тамбова» опубликовала прощальное письмо в связи с расформированием клуба.
«Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто.
В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тёмные времена пройдут, и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском «Спартаке», окунёмся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению, как для вас, так и для нас, эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас.
Несмотря на тяжёлое положение, в котором не по своей воле оказался наш клуб, мы старались добросовестно выполнять свою работу. Лукавить не станем: в последнее время это было трудно. Но с вашей поддержкой и помощью во взгляде на себя со стороны, мы каждый раз находили в себе силы идти дальше, даже с осознанием того, что спустя время придётся подвести черту. Для кого-то из нас этот период стал философским, полным преодоления и принятия, для кого-то – новым вызовом во благо грядущего будущего, ну а для кого-то – поводом заглянуть в себя и проанализировать свои ошибки.
Знаем, что найдутся и те, для кого «Тамбов» стал объектом насмешек, ненависти и осуждения. Мы понимаем, что каждый имеет право на своё мнение. Но в то же время, нам больно от непонимания того, что судьба будущего нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц, а не на футбольном поле. Надеемся, что наш пример убережет кого-то от необдуманных действий в будущем, и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях», — написала пресс-служба «Тамбова».
- 30 мая 2021
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