«Тосно» отреагировал на прощание «Тамбова» гифкой из «Друзей»

«Твиттер» «Тосно» отреагировал на прощальное обращение «Тамбова» в связи с расформированием клуба.

Тосненцы опубликовали гифку с фрагментом из сериала «Друзья», на которой Джо обнимает Чендлера.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявлял, что клуб в следующем сезоне не будет играть ни в Футбольной национальной лиге, ни в Профессиональной футбольной лиге. Команда не подавала заявку на лицензирование.

Весной 2018 года «Тосно» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). Несмотря на победу в Кубке, «Тосно» был лишён права участия в Лиге Европы сезона-2018/2019 по причине отсутствия лицензии на участие в еврокубках и многомиллионных долгов по зарплате. В июне стало известно, что «Тосно» прекращает свое существование.