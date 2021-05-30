«Тосно» отреагировал на прощание «Тамбова» гифкой из «Друзей»

«Твиттер» «Тосно» отреагировал на прощальное обращение «Тамбова» в связи с расформированием клуба.
Тосненцы опубликовали гифку с фрагментом из сериала «Друзья», на которой Джо обнимает Чендлера.
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявлял, что клуб в следующем сезоне не будет играть ни в Футбольной национальной лиге, ни в Профессиональной футбольной лиге. Команда не подавала заявку на лицензирование.
Весной 2018 года «Тосно» стал обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). Несмотря на победу в Кубке, «Тосно» был лишён права участия в Лиге Европы сезона-2018/2019 по причине отсутствия лицензии на участие в еврокубках и многомиллионных долгов по зарплате. В июне стало известно, что «Тосно» прекращает свое существование.
- 30 мая 2021
-
21:08
-
20:59
-
20:47
-
20:38
-
20:36
-
20:15
-
19:58
-
19:37
-
19:31
-
19:23
-
19:00
-
18:34
-
18:26
-
18:06
-
17:53
-
17:48
-
17:30
-
17:22
-
16:52
-
16:42
-
16:40
-
16:05
-
16:03
-
15:44
-
15:23
-
15:10
-
14:51
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:20
-
14:18
-
13:57