Слуцкий – о результатах «Рубина»: с нами не скучно, даём фанатам адреналиновую зависимость

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги сезона-2020/2021.

«Ну, что, отличный сезон. Я думаю, в начале года мы даже предположить не могли, что мы будем бороться за место в еврокубках и опередим такие команды как «Динамо», ЦСКА, «Краснодар».

Команды, которые обладают огромным бюджетом, серьёзным составом. У нас по существу новая команда. Я думаю, что мы могли бы выступить ещё лучше, если бы не было коронавирусной короткой паузы, потому что по существу между окончанием одного чемпионата и стартом другого чемпионата не было межсезонья. У нас было всего-навсего десять дней, мы поменяли 70% команды.

По существу, вот это первая часть, мы там много очков не добрали, потому что ещё не было сыгранности, не было того состояния, многие люди попали с корабля на бал, вписывались уже в наши общие командные модели. А после сборов, когда мы имели полноценную подготовку, я не знаю точно, но думаю, что мы, наверное, если взять результаты только 11 туров, были бы ещё выше в турнирной таблице.

Понятно, что какие-то игры удавались, какие-то игры не удавались, но команда точно имеет характер, с нами никогда не скучно, с нами всегда будет адреналиновая зависимость, для зрителей это важно», — цитирует Слуцкого издание Kazanfirst.

«Рубин» занял 4-е место, набрав 53 очка, и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций на следующий сезон.