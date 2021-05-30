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«Нант» проиграл «Тулузе» в переходном матче, но остался в Лиге 1

«Нант» проиграл «Тулузе» в переходном матче, но остался в Лиге 1
Алексей Ласнов
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В ответном переходном матче за путёвку в Лигу 1 «Нант» уступил «Тулузе». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол на 62-й минуте встречи забил нападающий «Тулузы» Вакун Байо, ему ассистировал Амин Адли. На 87-й минуте «Тулуза» осталась в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Натан Нгуму.

В первом стыковом матче, который проходил на стадионе «Мунисипал» в Тулузе, «Нант» переиграл «Тулузу» со счётом 2:1. Первый гол забил хавбек «Нанта» Людовик Блас. Дейер Мачадо сравнял счёт, однако Рандаль Коло Муани вывел гостей вперёд.

«Нант» благодаря правилу гостевого гола одержал верх в противостоянии с «Тулузой» и остался в Лиге 1.

Франция - Переходные матчи. Переходные матчи. 2-й матч
30 мая 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 1
Тулуза
Тулуза
0:1 Байо – 62'
Удаления: нет / Нгуму – 87'
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