«Нант» проиграл «Тулузе» в переходном матче, но остался в Лиге 1

В ответном переходном матче за путёвку в Лигу 1 «Нант» уступил «Тулузе». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол на 62-й минуте встречи забил нападающий «Тулузы» Вакун Байо, ему ассистировал Амин Адли. На 87-й минуте «Тулуза» осталась в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Натан Нгуму.

В первом стыковом матче, который проходил на стадионе «Мунисипал» в Тулузе, «Нант» переиграл «Тулузу» со счётом 2:1. Первый гол забил хавбек «Нанта» Людовик Блас. Дейер Мачадо сравнял счёт, однако Рандаль Коло Муани вывел гостей вперёд.

«Нант» благодаря правилу гостевого гола одержал верх в противостоянии с «Тулузой» и остался в Лиге 1.