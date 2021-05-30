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Жиру – о Канте: когда он на поле, такое чувство, что у «Челси» 12 игроков

Жиру – о Канте: когда он на поле, такое чувство, что у «Челси» 12 игроков
Максим Хрущ
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру оценил игру полузащитника «аристократов» Н'Голо Канте в финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).

«Он невероятный, он сделал 50 отборов, нанёс серьёзный ущерб «Манчестер Сити». Не знаю, что сказать, этот парень фантастический. Канте успевает везде, он заполняет всё пространство, он просто повсюду. Когда он на поле, такое чувство, что у «Челси» 12 игроков», — цитирует Жиру RMC Sport.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.

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