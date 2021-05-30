Экс-руководитель «Феррари» станет генеральным директором «Ювентуса»

В ближайшее время туринский «Ювентус» назначит нового генерального директора. Им станет бывший руководитель гоночной команды «Феррари» Маурицио Арривабене, информирует Tuttosport.

Арривабене был директором команды «Феррари» в период с 2014 по 2019 год. Кроме того, Маурицио является членом совета директоров «Ювентуса» с 2012 года.

Новое лицо в структуре «Ювентуса» появится также на посту спортивного директора, откуда недавно ушёл Фабио Паратичи. Новым спортивным директором «старой синьоры» станет Федерико Черубини, который также имеет опыт работы в структуре «Ювентуса».

В завершившемся сезоне-2020/2021 «Ювентус» впервые за 10 лет не стал чемпионом Италии. При этом команда выиграла Кубок Италии и не без труда квалифицировалась в Лигу чемпионов.