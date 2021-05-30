«Ты украл у нас повышение!» Президент «Тулузы» накинулся на судью после матча с «Нантом»

Президент «Тулузы» Дэмиен Комолли в гневе набросился на судью Бенуа Бастьена после второго переходного матча за путёвку в Лигу 1 с «Нантом» (1:0), сообщает Get French Football News.

Комолли в подтрибунном помещении подбежал к судье и его помощникам и закричал: «Ты украл у нас повышение!»

Руководитель «Тулузы» оказался недоволен несколькими спорными решениями бригады судей, в частности, моментом с попаданием мяча в руку защитника «Нанта» Шарля Траоре в штрафной. Бастьен решил не назначать пенальти.

В ответном переходном матче за путёвку в Лигу 1 «Нант» уступил «Тулузе». Встреча проходила на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте и завершилась со счётом 0:1. Единственный гол на 62-й минуте встречи забил нападающий «Тулузы» Вакун Байо, ему ассистировал Амин Адли. На 87-й минуте «Тулуза» осталась в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Натан Нгуму.



«Нант» благодаря правилу гостевого гола одержал верх в противостоянии с «Тулузой» и остался в Лиге 1.