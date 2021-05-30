Сборная Швейцарии обыграла США. Победный гол забил экс-игрок ЦСКА
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В товарищеском матче сборная Швейцарии переиграла сборную США. Встреча проходила на стадионе «Кибунпарк (AFG-Арена)» в Санкт-Галлене и завершилась со счётом 2:1.
На 5-й минуте счёт открыл полузащитник американской команды Себастьян Льетгет, ему ассистировал Бренден Ааронсон. Спустя пять минут ответный мяч забил защитник швейцарцев Рикардо Родригес, голевую передачу отдал Сильван Видмер. На 42-й минуте Родригес не реализовал пенальти. Победный гол на 63-й минуте забил полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер, выступавший за московский ЦСКА.
Швейцарцы на групповом этапе чемпионата Европы 2020 года встретятся с Турцией, Уэльсом и Италией. Тренерский штаб сборной Швейцарии ранее назвал расширенный состав из 29 игроков на Евро-2020.
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