Логотип ЦСКА вошёл в топ-10 самых красивых эмблем по версии The Sun

Логотип ЦСКА занял девятое место в рейтинге самых красивых эмблем футбольных клубов мира по версии читателей британского издания The Sun. Лидером рейтинга стал марокканский «Раджа Касабланка».
10 самых красивых эмблем по версии The Sun:
1. «Раджа Касабланка» (Марокко) — 3,5 млн голосов.
2. «Аль-Ахли» (Египет) — 3 млн.
3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 169,2 тыс.
4. «Реал» (Испания) — 134,2 тыс.
5. «Фенербахче» (Турция) — 76,4 тыс.
6. «Ливерпуль» (Англия) — 75,9 тыс.
7. «Барселона» (Испания) — 74,9 тыс.
8. «Коло Коло» (Чили) — 66,8 тыс.
9. ЦСКА (Россия) — 42,9 тыс.
10. «Бешикташ» (Турция) — 34,4 тыс.
ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
- 30 мая 2021
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