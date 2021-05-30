Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Логотип ЦСКА вошёл в топ-10 самых красивых эмблем по версии The Sun

Логотип ЦСКА вошёл в топ-10 самых красивых эмблем по версии The Sun
Алексей Ласнов
Комментарии

Логотип ЦСКА занял девятое место в рейтинге самых красивых эмблем футбольных клубов мира по версии читателей британского издания The Sun. Лидером рейтинга стал марокканский «Раджа Касабланка».

10 самых красивых эмблем по версии The Sun:

1. «Раджа Касабланка» (Марокко) — 3,5 млн голосов.
2. «Аль-Ахли» (Египет) — 3 млн.
3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 169,2 тыс.
4. «Реал» (Испания) — 134,2 тыс.
5. «Фенербахче» (Турция) — 76,4 тыс.
6. «Ливерпуль» (Англия) — 75,9 тыс.
7. «Барселона» (Испания) — 74,9 тыс.
8. «Коло Коло» (Чили) — 66,8 тыс.
9. ЦСКА (Россия) — 42,9 тыс.
10. «Бешикташ» (Турция) — 34,4 тыс.

ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

Новость по теме
ЦСКА проведёт летние сборы в Австрии
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021