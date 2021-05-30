Логотип ЦСКА вошёл в топ-10 самых красивых эмблем по версии The Sun

Логотип ЦСКА занял девятое место в рейтинге самых красивых эмблем футбольных клубов мира по версии читателей британского издания The Sun. Лидером рейтинга стал марокканский «Раджа Касабланка».

10 самых красивых эмблем по версии The Sun:



1. «Раджа Касабланка» (Марокко) — 3,5 млн голосов.

2. «Аль-Ахли» (Египет) — 3 млн.

3. «Флуминенсе» (Бразилия) — 169,2 тыс.

4. «Реал» (Испания) — 134,2 тыс.

5. «Фенербахче» (Турция) — 76,4 тыс.

6. «Ливерпуль» (Англия) — 75,9 тыс.

7. «Барселона» (Испания) — 74,9 тыс.

8. «Коло Коло» (Чили) — 66,8 тыс.

9. ЦСКА (Россия) — 42,9 тыс.

10. «Бешикташ» (Турция) — 34,4 тыс.

ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.