Маркевич: «Аталанта» — не топ-клуб. Малиновскому хорошо было бы переехать в АПЛ
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Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич высказался на тему возможного трансфера полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского в другой клуб.
«Малиновский действительно сейчас очень хорошо выглядит. При всем уважении, «Аталанта» – не топ-клуб, а Руслан уже созрел для перехода в топ-клуб.
Куда лучше было бы перейти Малиновскому? Я думаю, ему хорошо было бы перейти в чемпионат Англии. Будь то «Челси» или какая-то другая команда. Почему нет?» – сказал Маркевич в видео на YouTube-канале «Мова Футболу».
Напомним, полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии. На счету украинца 12 результативных передач в 36 матчах.
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