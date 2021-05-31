Дивеев: очень ценно, что у сборной такой капитан, как Дзюба. Он объединяет коллектив

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о поведении нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальной команде.
«У любого спроси, кто главный по атмосфере, ответ будет один – Дзюба. Только приехали, сразу шутки начались. Больше всего меня вынесло, когда он шутил над Дюпой в автобусе. Припоминал ему, что он лучший по Xg. Но шуток очень много. На одной из тренировок Артём кричал, что кто-то бегает медленнее Игнашевича. Очень ценно, что у команды такой капитан. Он объединяет коллектив моментально, это очень круто.
Реакция у него моментальная. Даже на моё сравнение с Лукаку смог со смехом ответить. Очень позитивный человек. Но по фактуре они один в один. Мне показалось даже, что Лукаку чуть поменьше Артёма. На тренировках мы с ним иногда оказываемся друг против друга. Мне интересно с ним играть. Я не люблю маленьких нападающих. Того же Беришу из «Ахмата» я вообще недолюбливаю. Все позвонки тебе выкрутит, потом у докторов месяц сидеть откручивать их обратно. Поэтому мне лучше против Дзюбы, Рондона, Деспотовича», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Полное интервью с Дивеевым читайте в ближайшее время на «Чемпионате»
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