Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев тремя словами описал Черчесова

Дивеев тремя словами описал Черчесова
Андрей Панков
Комментарии

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесова могу охарактеризовать тремя словами: требовательный, настойчивый и позитивный. Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность — это главное. Это самый требовательный тренер пока в моей карьере. Постоянно подсказывает. Всегда именно не скажет, а крикнет. Стоит тебе чуть заснуть: к примеру, линию не поджал, сразу идёт подсказ: «Дивей, быстрее! Дивей, нападающий!». Моментально просыпаешься. Очень громкий голос.

Но есть человек, который кричит ещё громче, — Шамиль Камилович Газизов в раздевалке. Там без шансов. Если не доиграл, единоборства испугался, то всё. На тебя так наорут… Но ты с этим соглашаешься, потому что понимаешь, что по делу. В плане ора Камилович покруче Станислава Саламовича», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021