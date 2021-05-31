Дивеев тремя словами описал Черчесова

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о работе главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Черчесова могу охарактеризовать тремя словами: требовательный, настойчивый и позитивный. Когда в кругу собираемся, любит пошутить. Но требовательность — это главное. Это самый требовательный тренер пока в моей карьере. Постоянно подсказывает. Всегда именно не скажет, а крикнет. Стоит тебе чуть заснуть: к примеру, линию не поджал, сразу идёт подсказ: «Дивей, быстрее! Дивей, нападающий!». Моментально просыпаешься. Очень громкий голос.

Но есть человек, который кричит ещё громче, — Шамиль Камилович Газизов в раздевалке. Там без шансов. Если не доиграл, единоборства испугался, то всё. На тебя так наорут… Но ты с этим соглашаешься, потому что понимаешь, что по делу. В плане ора Камилович покруче Станислава Саламовича», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.