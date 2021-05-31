Дивеев: ради трансфера в Европу готов на понижение зарплаты. Это даже не обсуждается

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о желании перейти в европейский клуб.



«Конечно, есть цель уехать в Европу. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду рассказывать. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча. В «Уфе» играет Йокич, а он выступал за «Вильярреал». Он мне рассказывал, каково играть против «Барселоны»: «Дивей, это вообще ужас. Начинаешь матч и 40 минут мяч вообще не трогаешь. Там Хави, Бускетс, Иньеста — они по 300 касаний мяча сделали, а ты дай бог раз тронул. А если тронул, то когда аут кидал. Ты бегаешь против них, засыпаешь, а потом бам — и гол». После такого описания в Испанию не особо хочется. Ради трансфера готов на понижение зарплаты. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.