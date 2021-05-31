Дивеев: ради трансфера в Европу готов на понижение зарплаты. Это даже не обсуждается

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал о желании перейти в европейский клуб.
«Конечно, есть цель уехать в Европу. Я знаю, когда хочу это сделать, но не буду рассказывать. Это мои планы. Хочется поиграть в Италии или Англии. Может быть, Испания, но мне их футбол не особо нравится из-за контроля мяча. В «Уфе» играет Йокич, а он выступал за «Вильярреал». Он мне рассказывал, каково играть против «Барселоны»: «Дивей, это вообще ужас. Начинаешь матч и 40 минут мяч вообще не трогаешь. Там Хави, Бускетс, Иньеста — они по 300 касаний мяча сделали, а ты дай бог раз тронул. А если тронул, то когда аут кидал. Ты бегаешь против них, засыпаешь, а потом бам — и гол». После такого описания в Испанию не особо хочется. Ради трансфера готов на понижение зарплаты. Вообще не проблема, даже не обсуждается. И мысли не было, что не готов», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 31 мая 2021
-
07:43
-
07:40
-
07:27
-
07:20
-
07:05Дивеев тремя словами описал Черчесова Эксклюзив
-
06:55
-
06:36
-
06:17
-
05:38
-
05:18
-
04:07
-
03:54
-
03:19
-
02:57
-
02:28
-
02:15
-
01:55
-
01:36
-
00:57
-
00:29
-
00:22
- 30 мая 2021
-
23:56
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:50
-
22:40
-
22:20
-
22:08
-
21:45
-
21:36
-
21:26
-
21:08
-
20:59
-
20:47