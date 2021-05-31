Бензема: у Мбаппе есть все качества, чтобы в будущем стать игроком «Реала»

33-летний французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема выразил мнение о возможном переходе в «Королевский клуб» своего звёздного соотечественника Килиана Мбаппе из «Пари-Сен Жермен».
«Я не знаю, что произойдёт в будущем, но Мбаппе будет желанным гостем в мадридском «Реале». Он такой игрок, у которого есть все качества, для того, чтобы стать игроком нашего клуба, я надеюсь на это», — цитирует Бензема Football Espana со ссылкой на Marca.
В минувшем сезоне Мбаппе принял участие в 31 матче французской Лиги 1, забил 27 голов и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Отметим, что парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн.
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