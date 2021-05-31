Джовинко и Вьетто стали чемпионами Саудовской Аравии с «Аль-Хиляль»

В Саудовской Аравии стал известен победитель сезона-2020/2021. Им стал «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Коллективу удалось набрать 61 очко в 30 встречах и опередить ближайшего преследователя на четыре пункта.



Отметим, что в составе «Аль-Хиляля» выступают известные по выступлениям за европейские клубы футболисты, к примеру, такие как, 34-летний итальянский форвард Себастьян Джовинко, экс-форвард «Лиона» Бафетимби Гомис, 27-летний бывший игрок мадридского «Атлетико» Лусиано Вьетто и перуанец Андре Каррильо, ранее выступавший за лиссабонский «Спортинг».



Ранее стало известно, что со следующего сезона «Аль-Хиляль» возглавит экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим. Специалист заключил контракт до конца июня 2022 года.

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