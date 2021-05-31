Джовинко и Вьетто стали чемпионами Саудовской Аравии с «Аль-Хиляль»
Поделиться
В Саудовской Аравии стал известен победитель сезона-2020/2021. Им стал «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Коллективу удалось набрать 61 очко в 30 встречах и опередить ближайшего преследователя на четыре пункта.
Отметим, что в составе «Аль-Хиляля» выступают известные по выступлениям за европейские клубы футболисты, к примеру, такие как, 34-летний итальянский форвард Себастьян Джовинко, экс-форвард «Лиона» Бафетимби Гомис, 27-летний бывший игрок мадридского «Атлетико» Лусиано Вьетто и перуанец Андре Каррильо, ранее выступавший за лиссабонский «Спортинг».
Ранее стало известно, что со следующего сезона «Аль-Хиляль» возглавит экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим. Специалист заключил контракт до конца июня 2022 года.
Новость по темеЖардим возглавил клуб из Саудовской Аравии
Комментарии
Рекомендуем вам
- 31 мая 2021
-
02:57
-
02:28
-
02:15
-
01:55
-
01:36
-
00:57
-
00:29
-
00:22
- 30 мая 2021
-
23:56
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:50
-
22:40
-
22:20
-
22:08
-
21:45
-
21:36
-
21:26
-
21:08
-
20:59
-
20:47
-
20:38
-
20:36
-
20:15
-
19:58
-
19:37
-
19:31
-
19:23
-
19:00
-
18:34
-
18:26
-
18:06
-
17:53
-
17:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам