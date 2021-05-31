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Спортивный директор «ПСЖ» опроверг слухи о возможном уходе Почеттино

Спортивный директор «ПСЖ» опроверг слухи о возможном уходе Почеттино
Вячеслав Моренко
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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо опроверг различные заявления СМИ о возможном уходе из клуба 49-летнего аргентинского главного тренера Маурисио Почеттино.

«У Маурисио Почеттино двухлетний контракт с «ПСЖ», мы счастливы», — приводит слова Леонардо Goal со ссылкой на Europe 1.

Ранее сообщалось, что Почеттино попросил руководство «ПСЖ» досрочно расторгнуть его контракт. Специалист является основной целью «Реала». Кроме того, вернуть наставника в клуб желает «Тоттенхэм Хотспур».

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм Хотспур» с 2014 по 2019 год, а до этого тренировал «Саутгемптон» и «Эспаньол». Со «шпорами» аргентинский специалист доходил до финалов Лиги чемпионов и Кубка английской лиги. В январе 2021 года специалист возглавил «Пари Сен-Жермен» и выиграл с ним Кубок Франции.

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