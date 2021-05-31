Почеттино — главный кандидат на замену Зидана в «Реале». Рауль — альтернативный вариант

Руководство мадридского «Реала» видит в Маурисио Почеттино, возглавляющем французский «Пари-Сен Жермен», главного кандидата на вакантную должность главного тренера, сообщает AS.
Однако в случае неудачи с приглашением Почеттино прорабатывается вариант с назначением легендарного в прошлом футболиста «Реала» — Рауля, работающего в «Кастилье». Отмечается, что «Реал» не намерен вступать в официальные переговоры по Почеттино, чтобы не испортить отношения с руководством «ПСЖ» в преддверии переговоров по Килиану Мбаппе.
Между тем Антонио Конте — ещё один кандидат, обсуждающийся советом директоров «Реала». С итальянцем уже состоялись первые контакты, но руководство «Реала» смущает, что Антонио слишком резок в своих методах и тренерском стиле, а его методология может не соответствовать философии клуба. Несмотря на это, он по-прежнему не исключается как возможный вариант.
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