«Барселона» готова вернуть Коутиньо в «Ливерпуль», чтобы не платить оставшиеся € 50 млн

«Барселона» намерена избавиться от 28-летнего бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо и может предложить «Ливерпулю» необычную сделку, сообщает AS.

Руководство «Барселоны» рассчитывает предложить бывшей команде Коутиньо — «Ливерпулю» — сделку, согласно условиям которой футболист возвращается на «Энфилд», а сине-гранатовым списывается оставшийся транш по его трансферу в размере € 50 млн.

Напомним, Коутиньо пополнил состав «Барселоны» в январе 2018 года за € 135 млн. В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.