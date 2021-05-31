«Барселона» готова вернуть Коутиньо в «Ливерпуль», чтобы не платить оставшиеся € 50 млн

«Барселона» намерена избавиться от 28-летнего бразильского атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо и может предложить «Ливерпулю» необычную сделку, сообщает AS.
Руководство «Барселоны» рассчитывает предложить бывшей команде Коутиньо — «Ливерпулю» — сделку, согласно условиям которой футболист возвращается на «Энфилд», а сине-гранатовым списывается оставшийся транш по его трансферу в размере € 50 млн.
Напомним, Коутиньо пополнил состав «Барселоны» в январе 2018 года за € 135 млн. В текущем сезоне он принял участие в 14 встречах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается в € 40 млн.
- 31 мая 2021
-
04:07
-
03:54
-
03:19
-
02:57
-
02:28
-
02:15
-
01:55
-
01:36
-
00:57
-
00:29
-
00:22
- 30 мая 2021
-
23:56
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:50
-
22:40
-
22:20
-
22:08
-
21:45
-
21:36
-
21:26
-
21:08
-
20:59
-
20:47
-
20:38
-
20:36
-
20:15
-
19:58
-
19:37
-
19:31
-
19:23
-
19:00
-
18:34
-
18:26