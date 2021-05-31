Бензема – о возвращении в сборную: не терял веру, не сдавался – иначе меня бы тут не было

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции после длительного перерыва.
«Я не терял веру, не сдавался – иначе меня бы тут не было. Я был крайне разочарован ситуацией, психологически мне было очень тяжело. На моем пути было много преград. Это часть моей карьеры. Мне всегда приходилось бороться, и все это было во имя надежды на возвращение в сборную. И вот я вознагражден.
Сожаления всегда будут, но я хочу сказать, что прошлое уже позади, вернуться не выйдет. Важнее всего та работа, которую я проделываю на футбольном поле. Я полностью сосредоточен на том, что я могу дать команде», – цитирует Бензема Daily Mail.
Ранее главный тренер Франции Дидье Дешам рассказал, что перед вызовом Бензема в сборную он провёл личную беседу с футболистом.
«Что касается Бензема, мы не можем вернуться в прошлое и что-то изменить. Самое важное — это сегодня и завтра. Были сделаны важные шаги, мы встретились с Каримом, долго разговаривали, а после встречи я долго размышлял, прежде чем пришёл к этому решению. Я не буду рассказывать, о чём мы говорили, это касается только нас. Это было нужно нам обоим. Я уже сталкивался с трудными ситуациями и всегда игнорировал личные интересы. Сборная Франции принадлежит не мне», — сказал Дешам.
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