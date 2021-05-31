Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» на два года

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос намерен продлить контракт с клубом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 35-летний испанец хочет остаться в мадридском клубе и попросил продлить с ним контракт до 2023 года. Президент «Реала» Флорентино Перес пока не решил, будет ли клуб подписывать с игроком новое соглашение.

В сезоне-2020/2021 Рамос провёл 21 матч за «Реал», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Как сообщалось в конце апреля, защитник хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%. В конце марта в СМИ говорилось, что «Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, однако игрок отказался.