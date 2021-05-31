Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» на два года

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос намерен продлить контракт с клубом. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 35-летний испанец хочет остаться в мадридском клубе и попросил продлить с ним контракт до 2023 года. Президент «Реала» Флорентино Перес пока не решил, будет ли клуб подписывать с игроком новое соглашение.
В сезоне-2020/2021 Рамос провёл 21 матч за «Реал», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
Как сообщалось в конце апреля, защитник хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%. В конце марта в СМИ говорилось, что «Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%, однако игрок отказался.
- 31 мая 2021
-
07:43
-
07:40
-
07:27
-
07:20
-
07:05Дивеев тремя словами описал Черчесова Эксклюзив
-
06:55
-
06:36
-
06:17
-
05:38
-
05:18
-
04:07
-
03:54
-
03:19
-
02:57
-
02:28
-
02:15
-
01:55
-
01:36
-
00:57
-
00:29
-
00:22
- 30 мая 2021
-
23:56
-
23:45
-
23:34
-
23:05
-
22:50
-
22:40
-
22:20
-
22:08
-
21:45
-
21:36
-
21:26
-
21:08
-
20:59
-
20:47