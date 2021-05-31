«ПСЖ» хочет купить Фабиана Руиса, «Наполи» просит за игрока € 50 млн

«Пари Сен-Жермен» нацелился на испанского полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, неаполитанцы просят за игрока € 50 млн. Действующий контракт Руиса рассчитан ещё на два года.

В нынешнем сезоне Серии А 25-летний Руис принял участие в 33 матчах (29 в основе), забил три гола, отдал одну голевую передачу и получил одну жёлтую карточку. Испанец играет в «Наполи» с 2018 года. Ранее он выступал за «Эльче» и «Бетис». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 44 млн.

В чемпионате Италии «Наполи» с 77 очками занял пятое место, отстав от зоны Лиги чемпионов на одно очко. В чемпионате Франции «ПСЖ» с 82 очками занял второе место, уступив одно очко победителю соревнований – «Лиллю».