Источник: Нойхаус перейдёт в «Баварию» летом 2022 года

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус договорился с «Баварией» о сотрудничестве. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, стороны заключат контракт летом 2022 года. Клуб и футболист уже обсудили будущее сотрудничество.

В завершившемся сезоне Нойхаус провёл 45 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Нойхаус выступает за «Боруссию» с 2018 года. Ранее он играл за «Фортуну» (Дюссельдорф) и «Мюнхен 1860». В сборную Германии футболист вызывается с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 38 млн.

В завершившемся сезоне «Боруссия М» с 49 очками заняла восьмое место, «Бавария» с 78 очками заняла первое место и стала чемпионом Бундеслиги.