Леонардо — о Тухеле: рад видеть, как тренер, работавший в «ПСЖ», побеждает в ЛЧ

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо прокомментировал победу «Челси» в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (1:0). Напомним, лондонцев возглавляет бывший тренер парижан Томас Тухель.



«В футболе может происходить всё что угодно. Я рад видеть, как тренер, работавший в «ПСЖ», побеждает в крупнейшем европейском соревновании. У футбольных клубов существуют определённые циклы. То, что Тьяго Силва тоже сумел добиться успеха, — это прекрасно, но наши пути с этими людьми разошлись», — приводит слова Леонардо RMC Sport.



Тухель возглавил «Челси» 26 января 2021 года, подписав с синими контракт на 18 месяцев. «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.

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