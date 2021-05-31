Источник: Серхио Рамос уйдёт из «Реала» летом

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос покинет клуб, сообщает COPE.



По информации источника, мадридский клуб не договорился с 35-летним футболистом о новом контракте. Действующее соглашение Рамоса с «Реалом» рассчитано до лета 2021 года.



Напомним, Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Рамос хочет получить контракт на два года, ради этого испанский футболист готов пойти на понижение зарплаты в 10%.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».