ЦСКА объявил о возвращении Антона Заболотного

ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего Антона Заболотного, ранее выступавшего за «Сочи».



Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на три года. За московский клуб Антон будет выступать под 91-м номером. «С возвращением домой!» — говорится в сообщении армейцев.



7 мая «Чемпионат» сообщил, что Заболотный подписал контракт с ЦСКА. К армейцам игрок присоединился на правах свободного агента в связи с истечением соглашения с «Сочи».



Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». Цвета «Сочи» защищал с 2019 года. В завершившемся сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.