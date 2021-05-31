Заболотный — о переходе в ЦСКА: я вернулся, я дома, я счастлив!

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился эмоциями от перехода из «Сочи» в ЦСКА.



«Красно-синяя семья ЦСКА. Я вернулся, я дома, я счастлив! Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные два года. Я желаю вам успехов и всего самого наилучшего», — написал Заболотный на своей странице в «Инстаграме».



Сегодня, 31 мая, ЦСКА объявил о заключении контракта с Заболотным. Соглашение московского клуба с 29-летним футболистом рассчитано на три года.



Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». Цвета «Сочи» защищал с 2019 года. В завершившемся сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.