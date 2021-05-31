«Краснодар» расторг контракт с Евгением Марковым

«Краснодар» на своём официальном сайте сообщил о расставании с нападающим Евгением Марковым.



Клуб договорился о досрочном расторжении контракта с 26-летним российским футболистом, чьё соглашение было рассчитано до 2022 года.



«ФК «Краснодар» благодарит Евгения Маркова за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.



Марков является воспитанником «Зенита» и начинал карьеру во второй команде сине-бело-голубых. Впоследствии выступал за «Енисей», «Тосно», «Динамо» и «Рубин». В «Краснодар» перешёл в прошлом году. В завершившемся сезоне форвард принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отдал одну результативную передачу. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице чемпионата.