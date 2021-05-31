Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус и сдали допинг-тесты

Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус, а также были проверены на допинг. Напомним, национальная команда продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы в Австрии.



«30 мая игроки и тренеры сборной сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Сегодня стали известны результаты — все тесты отрицательные. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Польшу.



Также сегодня утром в расположение сборной в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля. 10 футболистов сдали тесты. Всё прошло в плановом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Напомним, 1 июня подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч со сборной Польши.