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Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус и сдали допинг-тесты

Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус и сдали допинг-тесты
Диана Валавичюте
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Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус, а также были проверены на допинг. Напомним, национальная команда продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы в Австрии.

«30 мая игроки и тренеры сборной сдали тесты ПЦР сотрудникам лаборатории, аккредитованной УЕФА. Сегодня стали известны результаты — все тесты отрицательные. Во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Польшу.

Также сегодня утром в расположение сборной в рамках внесоревновательного контроля прибыли инспекторы допинг-контроля. 10 футболистов сдали тесты. Всё прошло в плановом режиме», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Напомним, 1 июня подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч со сборной Польши.

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