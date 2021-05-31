Давыдов рассказал, почему Промес называл его вонючкой

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов, ныне выступающий за «Томь», рассказал про форварда красно-белых Квинси Промеса.



«Мы приехали на сбор в Швейцарию, а я забыл зубную щётку. Мы жили в одном номере со Славой Кротовым, а Квинси постоянно к нам заходил. Ну, Слава в шутку сказал: «Смотри, Давыдов без щётки приехал». Щётку я купил в тот же день, но Промес до конца сборов меня называл вонючкой. Кричал: «Hey, stinky!» — приводит слова Давыдова Sport24.



Давыдов начинал карьеру в «Спартаке», откуда уходил в аренду в «Млада-Болеслав» и юрмальский «Спартак». В 2018 году покинул московский клуб и впоследствии играл за «Нижний Новгород» и софийский ЦСКА. В «Томь» 26-летний форвард перебрался в прошлом году.