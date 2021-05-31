Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давыдов рассказал, почему Промес называл его вонючкой

Давыдов рассказал, почему Промес называл его вонючкой
Михаил Рождественский
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов, ныне выступающий за «Томь», рассказал про форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Мы приехали на сбор в Швейцарию, а я забыл зубную щётку. Мы жили в одном номере со Славой Кротовым, а Квинси постоянно к нам заходил. Ну, Слава в шутку сказал: «Смотри, Давыдов без щётки приехал». Щётку я купил в тот же день, но Промес до конца сборов меня называл вонючкой. Кричал: «Hey, stinky!» — приводит слова Давыдова Sport24.

Давыдов начинал карьеру в «Спартаке», откуда уходил в аренду в «Млада-Болеслав» и юрмальский «Спартак». В 2018 году покинул московский клуб и впоследствии играл за «Нижний Новгород» и софийский ЦСКА. В «Томь» 26-летний форвард перебрался в прошлом году.

Новость по теме
Денис Давыдов: Федун — топовый! Искренне его обожаю
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021