Давыдов рассказал, почему Промес называл его вонючкой
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Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов, ныне выступающий за «Томь», рассказал про форварда красно-белых Квинси Промеса.
«Мы приехали на сбор в Швейцарию, а я забыл зубную щётку. Мы жили в одном номере со Славой Кротовым, а Квинси постоянно к нам заходил. Ну, Слава в шутку сказал: «Смотри, Давыдов без щётки приехал». Щётку я купил в тот же день, но Промес до конца сборов меня называл вонючкой. Кричал: «Hey, stinky!» — приводит слова Давыдова Sport24.
Давыдов начинал карьеру в «Спартаке», откуда уходил в аренду в «Млада-Болеслав» и юрмальский «Спартак». В 2018 году покинул московский клуб и впоследствии играл за «Нижний Новгород» и софийский ЦСКА. В «Томь» 26-летний форвард перебрался в прошлом году.
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