Соломатин: по первым тренировкам Акинфеева ничего поразительного не заметил

Бывший игрок ЦСКА Андрей Соломатин вспомнил знакомство с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым в 2002 году.
«Всё было максимально дежурно. Стандартный процесс, привезли ещё одного молодого пацана на базу и сразу, без представлений, запустили его в работу. Я по первым тренировкам Игоря ничего поразительного не заметил. Впечатление резко поменялось зимой, когда он поехал с нами на сборы первый раз. Тогда стало понятно — парень очень уверенный, из него может получиться большой вратарь. Хотя невозможно было представить, что настолько большой. Тогда он действительно начал выделяться по-настоящему. Показывал серьёзный уровень. Не просто же так Игорь встал по ходу сезона в ворота и не отдавал это место», — приводит слова Соломатина Sport24.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА и всю профессиональную карьеру выступает за армейцев. В составе москвичей он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России, семь раз выигрывал Суперкубок России, а также завоевал Кубок УЕФА. Является десятикратным обладателем приза «Вратарь года» имени Льва Яшина. Также у Акинфеева наибольшее количество игр за карьеру среди всех советских и постсоветских вратарей.
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