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Аргентину вслед за Колумбией лишили права провести Кубок Америки. До турнира две недели

Аргентину вслед за Колумбией лишили права провести Кубок Америки. До турнира две недели
Михаил Рождественский
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Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был состояться в Аргентине, пройдёт в другой стране. Об этом сообщается в «твиттере» Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

В сообщении говорится, что Аргентина лишена права проведения турнира «в связи с нынешними обстоятельствами», однако точная причина не уточняется. Известно, что в стране в настоящее время имеет место вспышка коронавируса.

КОНМЕБОЛ рассматривает предложения от других стран, заинтересованных в проведении Кубка Америки. Новости на этот счёт будут объявлены в ближайшее время.

Ранее права провести турнир была лишена Колумбия. Причиной стали политические беспорядки и негативная эпидемиологическая картина в стране.

Кубок Америки стартует через две недели. В группе Север выступят Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор и Перу. В группу Юг попали Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай.

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