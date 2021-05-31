Аргентину вслед за Колумбией лишили права провести Кубок Америки. До турнира две недели

Предстоящий розыгрыш Кубка Америки, который должен был состояться в Аргентине, пройдёт в другой стране. Об этом сообщается в «твиттере» Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).



В сообщении говорится, что Аргентина лишена права проведения турнира «в связи с нынешними обстоятельствами», однако точная причина не уточняется. Известно, что в стране в настоящее время имеет место вспышка коронавируса.



КОНМЕБОЛ рассматривает предложения от других стран, заинтересованных в проведении Кубка Америки. Новости на этот счёт будут объявлены в ближайшее время.



Ранее права провести турнир была лишена Колумбия. Причиной стали политические беспорядки и негативная эпидемиологическая картина в стране.



Кубок Америки стартует через две недели. В группе Север выступят Колумбия, Бразилия, Катар, Венесуэла, Эквадор и Перу. В группу Юг попали Аргентина, Австралия, Боливия, Уругвай, Чили и Парагвай.

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