Источник: Гус Тиль продлил контракт со «Спартаком» перед переходом в аренду в «Фейеноорд»

Полузащитник Гус Тиль продлил контракт со «Спартаком» перед уходом в аренду в «Фейеноорд», сообщает NOS.nl.



По информации источника, новое соглашение 23-летнего футболиста с красно-белыми рассчитано до лета 2024 года. Ранее в «Спартаке» подтвердили информацию о потенциальном переходе Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды.



Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. В настоящее время нидерландский футболист выступает на правах аренды за «Фрайбург». В составе немецкой команды 23-летний хавбек провёл семь матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Новость по теме «Спартак» подтвердил договорённость с «Фейеноордом» по аренде Гуса Тиля