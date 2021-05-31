Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суд Европейского союза зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции

Суд Европейского союза зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции
Диана Валавичюте
Комментарии

Суд Европейского союза (CJEU) зарегистрировал обращение представителей Суперлиги из-за возможного превышения полномочий со стороны УЕФА и ФИФА, сообщает пресс-служба суда на странице в «Твиттере».

Ранее стало известно, что коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в Европейский суд. Он запросил информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 договора о функционировании Европейского союза (TFEU), запрещающие монополии. Судья также спросил Европейский суд, нарушили ли ФИФА и УЕФА статью, которая запрещает «любое злоупотребление одним или несколькими предприятиями доминирующим положением на внутреннем рынке».

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Новость по теме
В Европейский суд поступило дело о возможном превышении полномочий УЕФА по Суперлиге
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021