Суд Европейского союза зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции

Суд Европейского союза (CJEU) зарегистрировал обращение представителей Суперлиги из-за возможного превышения полномочий со стороны УЕФА и ФИФА, сообщает пресс-служба суда на странице в «Твиттере».



Ранее стало известно, что коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в Европейский суд. Он запросил информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 договора о функционировании Европейского союза (TFEU), запрещающие монополии. Судья также спросил Европейский суд, нарушили ли ФИФА и УЕФА статью, которая запрещает «любое злоупотребление одним или несколькими предприятиями доминирующим положением на внутреннем рынке».



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

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