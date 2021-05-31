Антон Заболотный: хочу, чтобы чемпионский кубок вернулся к ЦСКА

Новичок ЦСКА нападающий Антон Заболотный рассказал о своих целях после перехода из «Сочи» на правах свободного агента.



«Глобальная цель — вывести ЦСКА на тот прежний высокий уровень, который всегда был. Вижу, что эта команда — очень перспективная. Хотелось бы быть с ней, работать с ней и быть причастным к успеху в будущем. Хочу, чтобы чемпионский кубок вернулся на «ВЭБ Арену», — сказал Заболотный в ролике на YouTube-канале ЦСКА.



Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». С 2019 года защищал цвета «Сочи». В завершившемся сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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