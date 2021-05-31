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«СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с Сергеем Юраном

«СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с Сергеем Юраном
Диана Валавичюте
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«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Юраном. Новое соглашение 51-летнего специалиста с клубом рассчитано на один год с возможностью продления.

Юран возглавляет «СКА-Хабаровск» с октября 2020 года. Под руководством специалиста хабаровский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом ФНЛ стали самарские «Крылья Советов».

Юран занимается тренерской деятельностью с 2003 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как московский «Спартак», ярославский «Шинник», подмосковные «Химки», калининградская «Балтика» и других командах. В сезоне-2019/2020 «Химки» под руководством Юрана вышли в финал Кубка России.

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