«СКА-Хабаровск» объявил о продлении контракта с Сергеем Юраном

«СКА-Хабаровск» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Сергеем Юраном. Новое соглашение 51-летнего специалиста с клубом рассчитано на один год с возможностью продления.



Юран возглавляет «СКА-Хабаровск» с октября 2020 года. Под руководством специалиста хабаровский клуб занял 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом ФНЛ стали самарские «Крылья Советов».



Юран занимается тренерской деятельностью с 2003 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как московский «Спартак», ярославский «Шинник», подмосковные «Химки», калининградская «Балтика» и других командах. В сезоне-2019/2020 «Химки» под руководством Юрана вышли в финал Кубка России.