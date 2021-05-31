В «Тамбове» опровергли информацию, что РПЛ выплатила клубу ещё 30 млн рублей

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала информацию, что клуб получил от Российской Премьер-Лиги выплату в размере 30 млн рублей. Ранее об этом сообщило издание Sport24.



«Никто никакие 30 миллионов не получал. Кому это интересно и зачем это пишут, не знаю. Те 34 миллиона, которые были, поступали, а дополнительных 30 не было и пока нет. Они обязательно поступят, лига выполняет свои обязательства перед нами. Но сейчас мы чисто технически не можем ничего получить. Нас выгнали под одно место из офиса учредителя клуба, мы теперь не нужны там никому. Мы переезжаем: сидим на коробках, без интернета, компьютеров и программ», — сказала Коновалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее «Тамбов» опубликовал прощальное письмо в связи с расформированием клуба.