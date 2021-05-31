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Серхио Агуэро проходит углублённое медобследование перед переходом в «Барселону»

Серхио Агуэро проходит углублённое медобследование перед переходом в «Барселону»
Диана Валавичюте
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро проходит углублённое медицинское обследование в одной из клиник Барселоны, сообщает Marca.

По информации источника, основная цель обследования — колено, которое беспокоило 32-летнего аргентинского футболиста последнее время. Ожидается, что вскоре после обследования Агуэро заключит контракт с «Барселоной», который будет рассчитан до 2023 года.

Напомним, контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом. Английский клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.

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