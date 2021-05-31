Генеральный директор «Аталанты»: Малиновский, Мурьель и Сапата не продаются

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси рассказал о трансферных планах итальянского клуба.
«Гасперини был прав, когда сказал, что без Гомеса мы станем только сильнее. У Гасперини ещё три года по контракту, но он может остаться в «Аталанте» на всю жизнь. Мурьель, Сапата и Малиновский не продаются. Что касается трансферных целей, наш приоритет — поиск защитника», — приводит слова Перкасси журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Напомним, полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии. На счету украинца 12 результативных передач в 36 матчах.
«Аталанта» в 38 матчах набрала 78 очков и заняла третье место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.
- 31 мая 2021
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