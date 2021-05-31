В УЕФА отреагировали на обращение Суперлиги в суд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на регистрацию судом Европейского союза обращения представителей Суперлиги из-за возможного превышения полномочий со стороны организации.



«УЕФА принимает к сведению объявление суда Европейского союза о передаче дела так называемой Суперлиги мадридским судом, несмотря на то что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет твёрдо её защищать», — говорится в сообщении, опубликованном на странице УЕФА в «Твиттере».



Ранее стало известно, что коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в Европейский суд. Он запросил информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 договора о функционировании Европейского союза (TFEU), запрещающие монополии. Судья также спросил Европейский суд, нарушили ли ФИФА и УЕФА статью, которая запрещает «любое злоупотребление одним или несколькими предприятиями доминирующим положением на внутреннем рынке».

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