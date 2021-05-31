В УЕФА отреагировали на обращение Суперлиги в суд

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на регистрацию судом Европейского союза обращения представителей Суперлиги из-за возможного превышения полномочий со стороны организации.
«УЕФА принимает к сведению объявление суда Европейского союза о передаче дела так называемой Суперлиги мадридским судом, несмотря на то что девять клубов-учредителей вышли из игры. УЕФА уверен в своей позиции и будет твёрдо её защищать», — говорится в сообщении, опубликованном на странице УЕФА в «Твиттере».
Ранее стало известно, что коммерческий суд Мадрида направил предварительный запрос в Европейский суд. Он запросил информацию о том, нарушили ли ФИФА и УЕФА статьи 101 и 102 договора о функционировании Европейского союза (TFEU), запрещающие монополии. Судья также спросил Европейский суд, нарушили ли ФИФА и УЕФА статью, которая запрещает «любое злоупотребление одним или несколькими предприятиями доминирующим положением на внутреннем рынке».
- 31 мая 2021
-
16:55
-
16:44
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:02
-
15:55
-
15:54
-
15:24
-
15:07
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:54
-
13:33
-
13:33
-
13:11
-
13:01
-
12:53
-
12:52
-
12:21
-
12:13
-
12:04
-
11:58
-
11:52
-
11:50
-
11:42
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:13
-
11:08