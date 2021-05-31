Ян Облак рассказал, от чего будет зависеть его будущее в «Атлетико»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак ответил на вопрос о возможном уходе из команды.
«Ничего не могу сказать о своём будущем. Я в «Атлетико», играю здесь уже семь лет, и у меня остаётся ещё два года по контракту. Не могу ничего предсказывать, как и все остальные, включая клуб. Всё будет зависеть от «Атлетико» — нужно ли ему будет продать игрока или нет. Есть много разных нюансов. Я провёл здесь более 300 матчей, наслаждаюсь победой в чемпионате и не думаю о чём-либо другом. Я здесь, я счастлив. Посмотрим, что принесёт нам будущее», — цитирует Облака Marca.
Ранее Облак заявлял, что ему нравится идея в будущем поиграть в английской Премьер-лиге.
Облак перешёл в «Атлетико» из «Бенфики» в июле 2014 года за € 13 млн. В завершившемся сезоне 28-летний словенец провёл 38 матчей в испанской Примере и пропустил 25 голов.
- 31 мая 2021
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