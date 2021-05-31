«Челси» заинтересовался защитником сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный привлёк внимание европейского топ-клуба.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 18-летний футболист заинтересовал лондонский «Челси». Синие в настоящее время рассматривают вариант с приобретением юного украинца.
Забарный является воспитанником киевского «Динамо» и защищает цвета клуба с 2019 года. С прошлого года Илья вызывается в сборную Украины. В завершившемся сезоне он принял участие в 21 матче украинской Премьер-лиги, в котором забил один гол и получил три жёлтые и одну красную карточку. «Динамо» по итогам розыгрыша стало чемпионом.
«Челси» на днях выиграл Лигу чемпионов, одолев в финальном матче «Манчестер Сити». В английской Премьер-лиге команда финишировала четвёртой, а также добралась до финала Кубка Англии.
Видеообзор поражения «Челси» от «Астон Виллы» в последнем туре АПЛ:
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