«Челси» заинтересовался защитником сборной Украины

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Илья Забарный привлёк внимание европейского топ-клуба.



Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 18-летний футболист заинтересовал лондонский «Челси». Синие в настоящее время рассматривают вариант с приобретением юного украинца.



Забарный является воспитанником киевского «Динамо» и защищает цвета клуба с 2019 года. С прошлого года Илья вызывается в сборную Украины. В завершившемся сезоне он принял участие в 21 матче украинской Премьер-лиги, в котором забил один гол и получил три жёлтые и одну красную карточку. «Динамо» по итогам розыгрыша стало чемпионом.



«Челси» на днях выиграл Лигу чемпионов, одолев в финальном матче «Манчестер Сити». В английской Премьер-лиге команда финишировала четвёртой, а также добралась до финала Кубка Англии.

Видеообзор поражения «Челси» от «Астон Виллы» в последнем туре АПЛ: