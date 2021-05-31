В «Спартаке» сообщили о переходе Гуса Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды

В московском «Спартаке» подтвердили информацию, что полузащитник Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде».
«Гус Тиль переходит в «Фейеноорд» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. «Спартак» имеет право вернуть игрока, если он проведёт менее 50 процентов матчей в период со 2 июля по 1 января, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым», — сказал директор красно-белых по коммуникациям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. В настоящее время нидерландский футболист выступает на правах аренды за «Фрайбург». В составе немецкой команды 23-летний хавбек провёл семь матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.
- 31 мая 2021
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