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В «Спартаке» сообщили о переходе Гуса Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды

В «Спартаке» сообщили о переходе Гуса Тиля в «Фейеноорд» на правах аренды
Максим Пахомов
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В московском «Спартаке» подтвердили информацию, что полузащитник Гус Тиль продолжит карьеру в «Фейеноорде».

«Гус Тиль переходит в «Фейеноорд» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. «Спартак» имеет право вернуть игрока, если он проведёт менее 50 процентов матчей в период со 2 июля по 1 января, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым», — сказал директор красно-белых по коммуникациям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. В настоящее время нидерландский футболист выступает на правах аренды за «Фрайбург». В составе немецкой команды 23-летний хавбек провёл семь матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

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Источник: Гус Тиль продлил контракт со «Спартаком» перед переходом в аренду в «Фейеноорд»
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