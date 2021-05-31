Агуэро подписал с «Барселоной» контракт на два года, отступные — € 100 млн

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который покидает английский клуб, подписал с «Барселоной» двухлетний контракт.

«Барселона» и Серхио Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн», — сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, английский клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги. Агуэро провёл за «горожан» 390 матчей, в которых забил 260 голов и отдал 73 голевые передачи.