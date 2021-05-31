Серия А назвала четырёх лучших игроков минувшего сезона

Итальянская Серия А определила лучших игроков сезона-2020/2021.



Лучшим голкипером чемпионата Италии назван Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), который провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и сыграл на ноль 14 встреч. Лучший защитник — Кристиан Ромеро («Аталанта»). Аргентинец сыграл 31 матч в сезоне Серии А, забил два мяча и отдал три результативные передачи.



Хавбек «Интера» Николо Барелла стал лучшим полузащитником. Итальянец провёл на поле 36 матчей, забил три гола и отдал девять голевых пасов. Звание лучшего нападающего досталось Криштиану Роналду («Ювентус»), который забил 29 мячей в 33 матчах и отдал два ассиста.

Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Серии А. Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, отдавший 12 результативных передач, стал лидером по количеству ассистов.