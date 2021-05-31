Серия А назвала четырёх лучших игроков минувшего сезона

Итальянская Серия А определила лучших игроков сезона-2020/2021.
Лучшим голкипером чемпионата Италии назван Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), который провёл 37 матчей, пропустил 38 мячей и сыграл на ноль 14 встреч. Лучший защитник — Кристиан Ромеро («Аталанта»). Аргентинец сыграл 31 матч в сезоне Серии А, забил два мяча и отдал три результативные передачи.
Хавбек «Интера» Николо Барелла стал лучшим полузащитником. Итальянец провёл на поле 36 матчей, забил три гола и отдал девять голевых пасов. Звание лучшего нападающего досталось Криштиану Роналду («Ювентус»), который забил 29 мячей в 33 матчах и отдал два ассиста.
Напомним, Роналду стал лучшим бомбардиром минувшего сезона Серии А. Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, отдавший 12 результативных передач, стал лидером по количеству ассистов.
- 31 мая 2021
-
18:21
-
18:19
-
17:54
-
17:43
-
17:31
-
17:10
-
17:09
-
17:03
-
16:55
-
16:44
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:02
-
15:55
-
15:54
-
15:24
-
15:07
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:54
-
13:33
-
13:33
-
13:11
-
13:01
-
12:53
-
12:52
-
12:21
-
12:13
-
12:04
-
11:58