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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2020/2021

Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2020/2021
Максим Хрущ
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Нападающий Артём Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2020/2021. 32-летний форвард победил в зрительском опросе, набрав 43,22% голосов, информирует официальный сайт санкт-петербургского клуба.

На втором месте расположился Андрей Мостовой, за которого проголосовало 23,19% респондентов. Третий – Далер Кузяев (19,25%).

Напомним, ранее Дзюба стал лучшим игроком сезона РПЛ по версии WhoScored. У 32-летнего форварда оказалась самая высокая средняя оценка по сезону — 7,6. На втором месте по этому показателю находится полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа (7,5), третью строчку делят одноклубник Дзюбы, защитник Дуглас Сантос, и хавбек «Рубина» Оливер Абильгор (у обоих игроков по 7,4).

Напомним, Дзюба стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, забив 20 голов в 27 матчах первенства. При этом четыре из них пришлись на матч заключительного, 30-го тура с «Тамбовом» (5:1).

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Артём Дзюба — лучший футболист РПЛ в сезоне-2020/2021 по версии WhoScored
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