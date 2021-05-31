УЕФА представил сборную Лиги чемпионов сезона-2020/2021

УЕФА в «Твиттере» представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В неё вошли семь футболистов «Челси». Всего в команде 23 игрока.

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»).

Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Антонио Рюдигер («Челси»), Бен Чилуэлл («Челси»), Дэвид Алаба («Бавария»).



Полузащитники: Жоржиньо («Челси»), Мейсон Маунт («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).



Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»).