УЕФА представил сборную Лиги чемпионов сезона-2020/2021

УЕФА в «Твиттере» представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В неё вошли семь футболистов «Челси». Всего в команде 23 игрока.
Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Сесар Аспиликуэта («Челси»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Антонио Рюдигер («Челси»), Бен Чилуэлл («Челси»), Дэвид Алаба («Бавария»).
Полузащитники: Жоржиньо («Челси»), Мейсон Маунт («Челси»), Н'Голо Канте («Челси»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Лука Модрич («Реал»), Сержиу Оливейра («Порту»), Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Нападающие: Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси («Барселона»).
- 31 мая 2021
-
19:58
-
19:27
-
19:18
-
19:09
-
19:06
-
18:50
-
18:21
-
18:19
-
17:54
-
17:43
-
17:31
-
17:10
-
17:09
-
17:03
-
16:55
-
16:44
-
16:32
-
16:15
-
16:12
-
16:02
-
15:55
-
15:54
-
15:24
-
15:07
-
15:06
-
14:40
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:00
-
13:54
-
13:33
-
13:33
-
13:11
-
13:01