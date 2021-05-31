Оставшиеся билеты на матчи Евро-2020 поступят в продажу 1 июня. Выпуск ещё одной партии билетов стал возможен в результате переноса ряда матчей из Бильбао и Дублина в Севилью и Санкт-Петербург, возврата билетов, увеличения вместимости стадионов и выпуска билетов на места с ограниченным обзором. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе Оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
Продажа новой партии билетов будет проходить в несколько этапов:
С 1 июня – билеты на матчи в Санкт-Петербурге и Севилье поступят в продажу 1 июня в 15:00 мск. В первую очередь они будут предложены и доступны на протяжении суток тем болельщикам, чьи билеты были аннулированы на матчи в Бильбао и Дублине.
Со 2 июня – билеты станут доступны для всех остальных.
С 4 июня – болельщикам, билеты которых были аннулированы в ходе жеребьёвки в мае 2021 года, предоставят возможность купить билеты на матчи в других городах.
- 31 мая 2021
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