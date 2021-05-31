«Челси» может потратить до £ 200 млн на новые трансферы

Главный тренер «Челси» Томас Тухель попросил владельца лондонского клуба Романа Абрамовича купить несколько новых футболистов, сообщает The Telegraph.

«Челси» может потратить до £ 200 млн (€ 232 млн) на усиление в летнее трансферное окно. В списке желаний Тухеля — нападающий, полузащитник и защитник.

Тухель встретился с Абрамовичем в Порту 30 мая, прежде чем команда вылетела обратно в Англию после финала Лиги чемпионов. Тренер и владелец обсудили возможные трансферы, среди которых покупка форварда «Интера» Ромелу Лукаку и нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, а также футболиста «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Тухель заинтересован в Йонасе Хофманне из «Боруссии» М, Деклане Райсе из «Вест Хэма» и Аурелиене Чуамени из «Монако».



Тухель и Абрамович также согласовали продление на один год контракта защитника Тьяго Силвы. Немецкий тренер желает, чтобы был продлён контракт и другого центрбека, Антонио Рюдигера, но английский клуб пока не продвинулся в переговорах.



Отметим, прошлым летом «Челси» потратил £ 200 млн на семь новых игроков.